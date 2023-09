Veja a análise do Salmo 146

Decepção é o preço que se paga por amar e confiar demais, dizia o compositor Renato Russo. Nem todos devem saber demais sobre nós, a ponto de terem poder sobre nossas vidas. Esse já era um conselho contido no Salmo 146 que acrescenta: “Bem-aventurado aquele que tem no Deus de Jacó o seu auxílio”. Contudo, não podemos ser felizes sozinhos nessa terra. Veja a meditação bíblica desta sexta-feira (29) e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!