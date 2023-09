“Vou pagar minha cirurgia”, diz ganhadora de R$ 50 mil no Nota Macapá

O sorteio ocorreu em 8 de setembro no Mercado Central, no centro de Macapá

Por IAGO FONSECA

“Isso é trote, é mentira, não está acontecendo. Não tem como ganhar 50 mil assim do nada”. Incrédula, a empresária Nilma Lobato (foto de capa), de 55 anos, só acreditou que foi sorteada pelo Nota Macapá, há uma semana (8), após um amigo transmitir o evento em uma ligação.

Os três primeiros ganhadores do programa Nota Macapá, que premia quem solicita o CPF nas notas fiscais de serviço, receberam o pagamento na tarde desta sexta-feira (15). A iniciativa, promovida pela prefeitura de Macapá, também dá desconto de 5% no IPTU.

“Parece uma benção, me ajoelhei em casa, só agradeço pelo prêmio. Vou pagar minha cirurgia, que é uma necessidade que eu não tinha como fazer. Agora vou realizar”, comentou a empresária emocionada.

Nilma foi premiada por uma nota de consulta médica, mas não entedia como funcionava o sorteio. Após pedir ajuda de um amigo, que explicou o passo a passo para participar, ela foi cadastrada por seu filho.

“Eu jamais imaginei que era online, que automaticamente concorria, então no dia 8 o meu colega me liga dizendo que eu tinha sido sorteada”, explicou. “Peçam as notas que você vai ter essa chance”, concluiu Nilma.

Os outros dois ganhadores, a servidora pública Barbarah Barbosa, de 30 anos, e o engenheiro eletricista Vitor Lima, de 28 anos, ganharam R$ 15 mil e R$ 10 mil, respectivamente. Outros 297 ganhadores, de prêmios menores, passam por avaliação pela secretaria municipal dê finanças.

A servidora soube da campanha pela mãe. Após uma consulta oftalmológica que custou R$ 170, pediu a nota fiscal de serviços. Barbarah descobriu que ganhou quando viu o nome em segundo lugar.

“Foi quando caiu a ficha. Eu agradeci muito a Deus, esses dinheiro veio em boa hora. Eu que nunca ganhei nem uma rifa e ganhei com uma nota fiscal”, contou Barbarah, que usará o prêmio para custear os exames e diagnóstico de autismo da irmã.

Vitor Lima estava almoçando quando recebeu um contato da secretaria de finanças do município para comparecer, enviar documentações e receber o prêmio. Ele solicitou uma nota fiscal de serviços de uma radiografia panorâmica, que fez para inspeção médica de um concurso.

“Nunca tive sorte com esse tipo de coisa, foi algo que eu não esperava”, refletiu o engenheiro.

A iniciativa busca incentivar a emissão de notas fiscais para aumentar a arrecadação sem elevar os impostos. Ainda são previstos mais sorteios até o fim do ano, com premiação de até R$ 600 mil no total.

“Isso beneficia o cidadão e a gestão com esse sistema de premiação que já funciona em Cuiabá, Curitiba e São Paulo”, afirmou o prefeito Antônio Furlan.

A nota fiscal emitida por empresas prestadoras de serviço, gera um imposto, que é recolhido e revestido em interesses públicos como obras, saúde e educação.