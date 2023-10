3 morrem em confronto com a PM em apartamentos do Miracema

Confronto ocorreu no Conjunto Habitacional Miracema, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Três homens morreram, nesta madrugada de quinta-feira (19) em confronto com militares do 2º Batalhão da PM do Amapá que integravam mais uma noite da Operação Paz – que satura zonas vermelhas nos municípios de Macapá e Santana.

O confronto no Conjunto Habitacional Miracema, às margens da Rodovia Norte Sul, onde os militares chegaram, por volta de 1h30, para verificar a informação do Serviço de Inteligência da Segurança pública de um possível confronto entre facções criminosas.

Na chegada, os militares visualizaram diversos indivíduos em frente ao bloco 21. Os suspeitos debandaram com a aproximação das motocicletas do 2º Batalhão. Alguns escaparam pelas vielas entre os blocos de apartamentos e outros entraram no 21.

Os policiais relataram que ao fazer uma varredura no bloco, foram atacados a tiros, que foram disparados do apartamento 103. No revide, eles atingiram um suspeito. Enquanto aguardavam o socorro médico para o criminoso, os militares perceberam uma movimentação no apartamento vizinho, o 101.

Ao se aproximar, novamente foram surpreendidos por disparos e trocaram tiros com dois suspeitos dentro do apartamento. Quando o Samu chegou, apenas um deles estava vivo. Ele foi levado ao Hospital de Emergência do Centro, mas morreu logo depois de chegar àquela unidade de saúde.

As Polícias Civil e Científica estiveram nas cenas dos confrontos, que foram periciadas. Nelas, três revólveres de calibre 38, usados no confronto, foram apreendidos. Junto com as armas aprendidas, os policiais apresentaram no Ciosp do Pacoval, imagens de câmeras abertas do habitacional que mostram suspeitos exibindo armas de fogo no local do confronto.

Apenas dois dos suspeitos foram identificados: Jhon Alves dos Reis, de 25 anos, e Matheus Moreira de Oliveira, de 22 anos, que se intitulava ‘Sanguinolento TH do Miracema’, segundo a polícia. A PM afirmou que eles pertencem a uma facção criminosa e atuam diretamente nos confrontos com organizações criminosas rivais.