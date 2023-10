Chegamos hoje ao Livro de Provérbios

Compartilhamentos

A pesca de algumas espécies de peixes fica mais fácil quando se usa determinadas iscas. Também é assim a na vida. Em alguns momentos somos fisgados por iscas especiais, de acordo com a nossa personalidade. Deus nos faz esse alerta no primeiro capítulo do livro de Provérbios. É melhor recusar a isca do que se debater na armadilha. Tenha uma ótima quarta-feira (4) e não se esqueça de conversar com Jesus. Ele prometeu que estará com conosco até o fim dos tempos.