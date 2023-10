A análise de hoje é com base no capítulo 6 de Provérbios

Para muitos, a preguiça é considerada uma das principais falhas do ser humano que não se esforça para trabalhar e realizar sonhos. Em vez disso, muitos acabam cometendo atos de desonestidade, inveja. Deus também faz um alerta para os preguiçosos por meio do Livro de Provérbios. Veja a meditação bíblica com base no capítulo 6 e tenha uma ótima segunda-feira (9) com o nosso Senhor Jesus!