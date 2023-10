Abrigo promove bazar para manter acolhimento de meninas

Instituição funciona no município de Santana a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Casa de Acolhida Marcello Cândia, conhecida como Lar Betânia, realiza no próximo dia 7 de outubro, o primeiro bazar social, com objetivo de custear despesas da entidade, que trabalha no acolhimento e profissionalização de meninas de 9 a 18 anos em situação de vulnerabilidade.

A entidade filantrópica atua no município de Santana, a 17 km de Macapá, desde 2016. Apesar dos esforços dos coordenadores, faltam recursos financeiros para manter o local em boas condições de funcionamento.

“A obra do Lar Betânia oferta dois serviços importantes, principalmente o Acolhimento institucional na modalidade de Casas Lares, além dos cursos”, reforçou Leila Alves Coordenadora do Projeto Seja Um Benfeitor da entidade.

Ela explicou que as meninas acolhidas pela casa, ficam sob a proteção da instituição até que retornem a família natural ou família substituta, conforme determinação da Justiça.

Atualmente, o Lar Betânia possui 15 acolhidas, que têm rotina de estudos, cuidados médicos e qualificação profissional, através do nosso serviço de profissionalização para que sejam inseridas no mercado de trabalho. Além disso, participam de cursos de curta e média duração.

Os recursos fruto de fomento com a Prefeitura de Santana não são suficientes para o investimento e manutenção das atividades do Lar. A instituição aguarda a celebração de um convênio com a Assembleia Legislativa do Amapá.

Diversos itens serão comercializados no bazar, novos e seminovos, que foram doados pela comunidade e de algumas lojas.

“Serão diversos produtos e peças, fruto de doações da comunidade. Estão em boas condições e serão vendidas a preço popular. Roupas, calçados e acessórios, estarão à venda”, finalizou Leila Alves.

Os interessados em obter informações sobre o bazar devem entrar em contato através do número (96) 99183-3918, ou ir até o Lar Betânia, situado na Rua C-1, 550, Vila Amazonas em Santana.