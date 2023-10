Ação voluntária da PF leva lazer a crianças waiãpi

Aldeia Aramirã fica localizada na flresta do centroeste do Amapá.

Da REDAÇÃO

Localizada no coração do Amapá, a aldeia Waiãpi de Aramirã ganhou, na quinta-feira (12), Dia das Crianças, uma ação voluntária de policiais federais, que dedicaram o tempo livre para compartilhar alegria e diversão com os pequeninos indígenas.

Os agentes entregaram diversos brinquedos, entre bolas de futebol, basquete, patins, bambolês, junto com bombons e outros doces. A ação aproximou os representantes das forças de segurança e a comunidade indígena.

Aproximadamente 150 crianças Waiãpi foram beneficiadas com a ação solidária. O clima festivo foi repleto de brincadeiras animadas, como a dança das cadeiras, queimadas e partidas de futebol, proporcionando momentos de risos e aprendizado mútuo.

Toda a ação, assim como a divulgação de fotos e vídeos da programação, foi previamente acordada e autorizada em colaboração com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e o Departamento de Saúde Indígena (DISEI).