Acidente deixa um morto na Fazendinha

De acordo com testemunhas, vítima empurrava bicicleta quando foi atingida pelo veículo

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 53 anos morreu, na noite deste sábado (14), em um acidente de trânsito ocorrido no Ramal do Polo Hortifrutigranjeiro, no Bairro Fazendinha, em Macapá.

Quando o socorro médico chegou ao local, por volta de 21h, Genielson Silvestre da Silva já estava sem vida. A Polícia Científica foi chamada e iniciou os trabalhos periciais.

De acordo com informações repassadas por testemunhas à Polícia Militar, Genielson seguia pelas margens do ramal, empurrando uma bicicleta. Testemunhas informaram que ele estaria apresentando sinais de embriaguez.

A vítima foi atingida por um carro de passeio modelo Gol, que trafegava no mesmo sentido da vítima.

O motorista envolvido no acidente, Michel Oliveira, de 23 anos, aguardou os militares do Batalhão de trânsito no local e foi submetido ao teste do etilômetro. O resultado foi negativo.

Mesmo assim, ele foi levado para a delegacia e deverá responder em liberdade por homicídio culposo no trânsito, quando não há intenção de matar.