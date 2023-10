Acusado de atirar contra policial é procurado

Vítima continua internada e acusado foragido. Crime ocorreu no sul do Amapá.

Atualizada às 11h29

Por IAGO FONSECA

A Polícia Civil do Amapá pede o apoio da população para localizar um dos suspeitos de atirar contra o policial civil Paulo Ayres da Silva, que segue internado em Macapá.

A vítima foi baleada na cabeça na manhã da última quarta-feira (25), em Vitória do Jari, no sul do Amapá, enquanto pescava com familiares, durante a folga.

Um dos dois suspeitos, de 21 anos, foi preso na sexta-feira (27). O outro procurado é Ruan Santos da Gama, conhecido como ‘Vadão’ ou ‘Ruanzinho’, de 27 anos. Ele é velho conhecido da polícia, já foi preso por crimes de homicídio, sequestro, tráfico, constrangimento ilegal, dentre outros delitos.

Qualquer informação sobre o paradeiro dele pode ser repassada sob sigilo para os telefones: (96) 99154-4989 (Delegacia de Polícia de Vitória do Jari), e (96) 99148-0652 (Delegacia da Mulher de Laranjal do Jari).

O crime ocorreu próximo de uma ilha no Rio Jari. Segundo o delegado Juliano Uzueli, que acompanha o caso, quando os dois acusados, que se denominam ‘donos da localidade’, proibiram a pesca e tentaram expulsar as vítimas, que se recusaram a ir embora.

Após ser questionados sobre o rio ser público, os criminosos saíram e retornaram minutos depois com armas de fogo, foi quando houve um confronto.

O policial civil foi socorrido por militares e levado consciente até Macapá, em uma aeronave do Grupo Tático Aéreo (GTA), sob cuidados de um médico da Polícia Civil. O agente segue internado no Hospital de Emergências da capital após cirurgia. Por ainda estar na UTI, ele ainda não pôde ser ouvido pelo delegado que cuida do caso.