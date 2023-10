Acusado de matar professor é preso; era amigo da vítima

Professor foi encontrado morto quatro dias depois de desaparecido, na zona rural de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Já está atrás das grades o homem acusado de matar o professor Antônio Alduafran, de 56 anos, encontrado com várias perfurações de faca no dia 4 deste mês, jogado às margens de um ramal no km-17 da BR-210, zona rural de Macapá.

O mandado de prisão preventiva por latrocínio contra Euclides dos Santos Lopes, de 23 anos, foi cumprindo nesta segunda-feira (16), pelos investigadores da Delegacia de Homicídios e 8ª DP, no município de Laranjal do Jari, no sul do Estado.

O investigado trabalhava em uma empresa que presta serviços de limpeza e manutenção de vias para a prefeitura de Macapá e tinha um bom relacionamento com a vítima.

Após o roubo seguido de morte, ele se apossou da motocicleta e o celular do professor e fugiu no veículo para o interior, conforme apurou o delegado responsável pela investigação, Paulo Morais.

Em depoimento, Euclides confessou ter sido o autor do crime e que teria jogado o celular da vítima em um rio. O aparelho não foi encontrado. A moto já havia sido vendida por ele, mas foi recuperada pela polícia.

O crime

A investigação concluiu que a morte foi premeditada. Na manhã de sábado, 30 de setembro, dia em que foi visto com vida pela última vez, o professor saiu de motocicleta para um balneário localizado nas proximidades onde foi achado morto. Ele estava acompanhado do acusado. Eles eram amigos.

O crime, segundo a polícia, ocorreu na volta para a cidade, quando Euclides, na direção do veículo e com uma faca na cintura, decidiu entrar no ramal e matar o professor com pelo menos 6 facadas. Para a polícia, o acusado estava motivado pela ambição de subtrair os bens da vítima.

O corpo foi achado 4 dias depois de ser dado como desaparecido, já em estado de decomposição.