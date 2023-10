Adolescentes ficam feridos após carro em alta velocidade bater em árvore

Os ocupantes ficaram presos nas ferragens. Condutor não era habilitado

Da REDAÇÃO

Um grave acidente de trânsito deixou três adolescentes feridos, na madrugada deste domingo (15), na zona sul de Macapá. O carro dirigido por um deles, de 18 anos, estava em alta velocidade e bateu numa árvore.

O acidente foi registrado por duas câmeras de residências, por volta das 2h30, na Rua Santos Dumont, no Bairro Jardim Marco Zero.

As imagens mostram o Corola se aproximando muito rápido e já perdendo o controle, logo após uma curva que é seguida de uma reta. O veículo bateu de lado na árvore.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram até o local prestar socorro, e precisaram retirar os ocupantes das ferragens. O motorista de 18 anos não é habilitado, segundo informou a Polícia Militar.

Ele e os dois ocupantes, ambos com 17 anos, foram levados para o Hospital de Emergência de Macapá.

O condutor, que aparece na imagem com metade do corpo para fora da janela após o impacto, deve ser transferido para o Hospital São Camilo com ferimentos graves.

O veículo foi apreendido e removido para o Detran.