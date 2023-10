Adventistas levam serviços e orações a moradores do Mucajá

Projeto ‘Novo Tempo’, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ocorre no Conjunto Mucajá, na zona sul de Macapá.

Por IAGO FONSECA

“Ouvi tudo que o pastor falou e meu coração aliviou”, descreveu emocionada a diarista Célia Belfort, de 50 anos, ao lembrar da sua participação no projeto comunitário ‘Novo Tempo’, da Igreja Adventista do Sétimo Dia (Central), que ocorre durante as noites de outubro no conjunto Mucajá, no Bairro Beirol, na zona sul de Macapá.

A iniciativa leva serviços sociais, de saúde e aconselhamentos bíblicos para comunidades e bairros da capital. O Mucajá recebeu gratuitamente atendimento médico, aferição de pressão e aplicação de vacinas para pessoas e animais domésticos, além de serviços odontológicos, de massoterapia, cortes de cabelo, doação de roupas e cestas básicas.

Moradoras do Mucajá há 12 anos, as irmãs Célia e Dinorá buscaram, inicialmente, atendimento médico e doações, mas decidiram acompanhar as palestras educativas e orientações espirituais todas as noites.

“Participei desde o início, me falaram que era para entregar cesta básica e fui à reunião, aí, gostei muito. Convidei minha ‘mana’ e ela veio e gostou também. Foi uma reunião de benção de Deus”, declarou Célia.

Autônoma, Dinorá Belfort, de 59 anos, narra que as atividades do ‘Novo Tempo’ têm tido efeito positivo no aprendizado espiritual dos moradores.

“Ouvi sobre os exercícios físicos que a gente tem que fazer e sobre as orientações da doença de chagas, a gente tem que se prevenir. Também gostei da parte mental, tem coisas que a gente se fecha e não consegue falar para ninguém e em vez de melhorar, piora”, afirmou Dinorá.

O projeto busca ajudar as pessoas nos aspectos físico, mental, emocional, familiar e espiritual, segundo o pastor Assis Alencar, coordenador pela Igreja Adventista.

“A cada noite, temos palestras educativas para a família sobre drogas, questões espirituais e tema bíblicos. Vamos ficar até o fim do mês nesse formato diário no Mucajá, mas até o fim do ano daremos continuidade na assistência com outro modelo”, explicou o pastor.

As doações e atividades do projeto são realizadas com recursos próprios da igreja e com apoio de empresários. Segundo o pastor Assis, no próximo ano o projeto atenderá outra comunidade, que ainda será escolhida pela igreja.