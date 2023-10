Advogado amapaense é encontrado morto no Pará

Henrique Ribeiro atuava e era muito conhecido em Santana, município a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Atenção: Este conteúdo pode ser sensível. Ele aborda o tema suicídio. Se você ou alguém que você conheça está passando por dificuldades emocionais, por favor, busque ajuda e ligue para o 188 – Centro de Valorização da Vida (CVV).

Um dos profissionais mais conhecidos do meio jurídico e político do município de Santana que fica a 17 km de Macapá, o advogado Henrique Ribeiro, foi encontrado morto nesta sexta-feira (13), em Belém, no Pará, na residência de familiares da capital paraense.

A vítima teria sido achada com um tiro na cabeça. A informação não foi confirmada pelos familiares. A notícia rapidamente ganhou a redes sociais no Amapá com manifestações de tristeza, pesar e carinho por parte de amigos.

Henrique possuía forte atuação no mercado advocatício de Santana, a 17 km de Macapá. Atleta amador de futebol e militante político, era casado e pai de três filhos. Era advogado com mais de 10 anos de experiência, pós-graduado em gestão pública, foi defensor público, atuando na defesa dos mais carentes. Ele também chefiou o núcleo de Direito Criminal e Agrário do município de Santana, entre os anos de 2009 e 2010.

Henrique Ribeiro era paraense de nascimento e se considerava santanense de coração. No ano de 2020, esboçou uma pré-candidatura a vereador pelo município de Santana, mas acabou desistindo.

Nas redes sociais, muitas pessoas e entidades lamentaram a morte do advogado. O grupo de advogados que praticam futebol Super-Máster, onde era apelidado de “Henrigol”, amigos lamentaram e anunciaram luto.

“Nossa sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que deixou como legado”, diz a publicação.

O presidente da OAB Amapá, Auriney Brito, também utilizou as redes sociais para manifestar pesar pela morte do advogado Henrique Ribeiro.

“Uma trágica notícia nos abalou profundamente esta manhã, será eternamente nosso Henrigol das peladas do clube da OAB que deixará muitas saudades. Que Jesus possa consolar os corações dos familiares e amigos. Estaremos propondo luto oficial na instituição e todas as homenagens que nosso amigo merece. Ainda muito difícil acreditar nisso”, finaliza a nota.

Ainda não há informações se o corpo de advogado será velado em Belém, sua terra natal, ou em Santana, sua cidade de coração.