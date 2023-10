Afastado do cargo, Breno é preso

Prisão em flagrante ocorreu por posse ilegal de uma grande quantidade de munição e um silenciador na casa do prefeito de Oiapoque

Por SELES NAFES

Além de afastado do cargo por decisão da justiça, o prefeito Breno Almeida (PRTB) também foi preso em flagrante por porte ilegal de uma grande quantidade de munição. A prisão foi confirmada pelo Portal SN com fontes do município de Oiapoque, cidade a 590 km, e onde a Polícia Federal deflagrou uma grande operação, na manhã desta sexta-feira (20).

Oficialmente, a PF tinha informado apenas o afastamento dele do cargo, num inquérito que apura o saque de R$ 1,5 milhão do contrato para a urbanização da Avenida Rio Branco e construção de uma praça. Ambas as obras têm recursos do Programa Calha Norte, do governo federal.

O Portal SN apurou que o prefeito foi preso em casa, no Bairro do Planalto. Sem citar nomes, a PF informou ter apreendido 550 munições de diversos calibres de origem estrangeira e sem licenciamento. Além disso, os policiais também acharam um silenciador, acessório que necessita de autorização para ser comprado. Na casa de outro investigado, foram apreendidas mais munição e uma pistola.

Breno e secretários também afastados foram proibidos de entrar em prédios da prefeitura por seis meses, e de se comunicarem entre si. A decisão é do juiz Pablo Zuniga, do TRF1. A empresa contratada para executar a obra também é investigada.

Breno foi conduzido para a sede da Polícia Federal em Oiapoque, onde prestará depoimento. Em seguida, será encaminhado para audiência de custódia. A PF comunicou o vice-prefeito Euclimar sobre o afastamento do titular.