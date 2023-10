Alta de 215 % nos casos de malária deixa Santana em alerta

Ano passado, foram registradas apenas 23 pessoas que atestaram positivamente. Até outubro desde ano, 60 já tiveram a confirmação positiva.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O aumento no número de casos de malária tem deixado as autoridades da área de saúde do município de Santana, a 17 km de Macapá, em estado de alerta.

Os dados mostram um crescimento em notificações positivas entre os anos de 2022 e 2023. Ano passado, foram registradas apenas 23 pessoas que atestaram positivamente. Até outubro desde ano, 60 já tiveram a confirmação positiva, um crescimento de 215 %.

O crescimento nos casos de malária, fez com que a secretaria Municipal de Saúde, intensificasse as ações de combate à doença nas últimas semanas.

Blitz educativas, distribuição de mosqueteiros e a atuação mais incisiva nos locais com maior incidência, estão entre os procedimentos adotados. O hábito de deixar água parada em pneus e pequenos recipientes nas residências, pode ser um fator que contribui para o aumento.

“Estamos intensificando nossas ações mesmo sabendo que a malária é uma doença endêmica e sazonal, ou seja, sofre a influência do tempo e de possíveis intempéries. As atividades não param, inclusive com ações educativas e de conscientização”, explicou o subsecretário Municipal de Saúde, Plínio da Luz.

Segundo levantamento da secretaria Municipal de Saúde, o Bairro Vale das Benções, apresentou o maior quantitativo de casos da doença com 22 notificações confirmadas em 2023. Com ações no diagnóstico precoce, atuação imediata e eliminação do vetor, a intenção é fazer com que os números de casos caiam nas próximas semanas.

“Vamos aumentar os postos de notificação nos locais onde há a maior incidência para que haja uma atuação mais precisa. Além disso, continuamos com a distribuição de mosqueteiros e esperamos que os municípios vizinhos também possam atuar de maneira intensa afim de diminuirmos esses dados elevados”, finalizou Plínio da Luz.