Amapaense completa 15 dias desaparecido na Guiana Francesa

Família oferece recompensa por informações sobre Abilson, que saiu de casa na madrugada de domingo (24).

Por IAGO FONSECA

Familiares de Abilson Guimarães Barbosa, de 29 anos, continuam as buscas por seu paradeiro em Caiena, na Guiana Francesa. Ele desapareceu há 15 dias, na madrugada de domingo (24), em uma área residencial de Rémire-Montjoly, após uma crise psiquiátrica.

“A última informação que temos é que ele foi visto na segunda-feira (2) próximo de Rémire-Montjoly. A polícia não fez nada e nem vai fazer. O único apoio que temos é dos nossos amigos”, lamentou Denis, irmão Adeílson, que também mora na Guiana.

Segundo ele, foi registrado um boletim de ocorrência em Matoury e também foram feitas buscas em hospitais. Abilson não possui diagnóstico psiquiátrico, entretanto, apresenta sintomas depressivos e manias de perseguição, afirma a família.

Pai de três crianças em Macapá, Abilson foi morar com os irmãos fora do Brasil há três meses. Além do contato com as autoridades francesas e brasileiras, a família oferece recompensa de 1,5 mil euros para quem o encontrar.

Para Denis, as mobilizações policiais francesas não são suficientes para que o brasileiro seja localizado. Segundo informações compartilhadas nas redes sociais, ele usava uma bermuda cinza e uma camisa presa na noite do desaparecimento.

Essa é a primeira vez que Abilson desaparece durante uma crise. Nos últimos meses, deixou de se alimentar e começou a evitar contato com outras pessoas, incluindo familiares, segundo Nilda Almeida, ex-esposa.

De acordo com o secretário de Relações Internacionais e Comércio Exterior do Amapá, Lucas Abrahao, as autoridades francesas que estiveram presentes em Macapá, durante a Expofeira, foram informadas sobre o caso, mas não tiveram atualizações.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Abilson pode ser enviada para os familiares pelos WhatsApp +594 694 22 54 30 (Adeílson/Dênis – irmão) e +55 96 9178-0811 (Nilda Almeida – mãe dos filhos).