Amapaense vai representar o Brasil no Parapan-Americano do Chile

Por CAROLINA MACHADO

A paratleta amapaense Wanna Brito foi convocada pela primeira vez para disputar os Jogos Parapan-Americanos de 2023, que vai acontecer no período de 17 a 26 novembro em Santiago, no Chile. Na ocasião, ela vai representar o Brasil na modalidade Arremesso de Peso, onde vai disputar na classe F32.

A convocação pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) veio na terça-feira (3). A vaga foi garantida por ela estar em 1º lugar no ranking das Américas na modalidade de Arremesso de Peso.

“Estou me sentindo extremamente feliz. Isso tudo é resultado de muito esforço, trabalho, dedicação e foco. Espero muito conseguir superar as minhas próprias marcas e continuar sendo a número 1 das Américas na minha classe. E quem sabe eu acabe alcançando o primeiro lugar do ranking mundial?”, idealizou a paratleta.

Ela conta que após o Mundial em Paris deu continuidade à rotina de treinos, que inclui academia e fisioterapia.

Wanna Brito conta que passou do tempo de nascer e que faltou oxigênio no cérebro, o que resultou numa paralisia cerebral. Ela tem 27 anos e é paratleta desde os 23. Já concorreu em diversas competições nacionais e em duas internacionais.

Em março deste ano, participou do Grand Prix Marrakech, no Marrocos, e em julho disputou o Mundial de Atletismo em Paris, onde foi vice-campeã.