Anel de fogo: eclipse raro poderá ser visto no AP

Passagem da Lua em frente ao Sol só será vista novamente em 2027.

Por IAGO FONSECA

Um raro eclipse anular do Sol poderá ser visto no Amapá no dia 14 de outubro. O fenômeno é um privilégio para curiosos e amantes da astronomia. A última vez que ele pôde ser visto parcialmente no Estado foi em agosto de 2017.

O “anel de fogo” será visível a partir das 15h50 do sábado, no horizonte oeste. O efeito ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, produzindo uma silhueta do satélite natural circulada pelas extremidades do astro.

“A diferença se dá pela posição da Lua. Quando é total, a Lua cobre a completamente o Sol. Já no anular, o astro forma um aspecto de anel em volta da Lua”, explica o engenheiro Victor Monteiro, integrante do Clube de Astronomia do Amapá (Mirzam).

O ápice será às 17h30 por 3 minutos, quando a Lua cobrirá cerca de 75% da área do Sol. A duração completa do fenômeno será de aproximadamente 3h, no pôr do sol. A raridade só será visível no Amapá novamente em 2027.

Lugares abertos, amplos e altos, sem obstáculos no horizonte, são os mais indicados para apreciar sem prejuízo. Em Macapá, os melhores pontos de visualização podem ser a Fortaleza de São José, o monumento Marco Zero do Equador e edifícios com visão clara do céu.

Apesar de ser uma oportunidade única, certos cuidados devem ser tomados por quem deseja ver o episódio astronômico. A observação direta ao sol pode causar prejuízos permanentes à visão. O uso de binóculos, chapas de raio-X e óculos sem proteção contra os raios UVA e UVB não são indicados.

“Existem alguns métodos, um deles é o uso de telescópios solares e óculos de sol propícios, mas vale lembrar que há sempre o perigo de queimar a retina se olhar diretamente por grandes períodos de exposição”, revela Monteiro.

O vidro de soldador com filtro número 14, vendido lojas de material de construção, pode ser uma alternativa temporária para observação direta e indireta. Outro método de visualização indireta inclui a fabricação de caixa escura com um pequeno furo para passagem da luz refletida em papel.

O eclipse poderá ser visto em todo o território brasileiro, com diferentes coberturas do Sol, dependendo da posição geográfica. A região central do estado do Amazonas, sul do Pará e grande parte da região Nordeste terão o efeito de sombra e penumbra, quando o sol é coberto pela Lua por alguns minutos, criando uma escuridão momentânea.