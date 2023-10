AP lidera casos de câncer no pênis; veja porque no SN Podcast

Nalisson Marques alertou juventude para uso indevido de remédios e porque a falta de higiene pode resultar até na amputação do pênis

Uma consulta com o urologista e doutor em Ciências Cirúrgicas Nalisson Marques Pereira é sempre uma aula. O paciente sai do consultório entendo o que tem e o que precisa ser feito, e isso não é apenas porque o médico em questão é articulado e didático. Membro de entidades médicas e palestrante de eventos dentro e fora do país, Nalisson Pereira é um dos médicos mais atualizados do Brasil. No SN Podcast, ele revela ao jornalista Seles Nafes que o Amapá lidera o ranking dos estados com maior quantidade de casos de câncer no pênis e quais os motivos. Ele também alertou sobre o uso indiscriminado de remédios por jovens para prevenir a impotência, e porque a infecção urinária é tão comum nas mulheres.