Apesar do calor, outubro não terá recordes, afirma meteorologia

A estimativa é do Núcleo de Meteorologia do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa).

Por CAROLINA MACHADO

O mês de outubro de 2023 não vai atingir novos recordes de temperatura no Estado. A estimativa é do Núcleo de Meteorologia do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa).

A previsão é que neste ano a máxima chegue aos 34°C. Segundo os dados divulgados pelo Núcleo, em 2022, a média no mês de outubro no Amapá foi de 33,9°C. Em 2021, a média foi de 34,4°C, em 2020 foi de 34,5°C e, em 2019, foi de 34,3°C.

De acordo com o meteorologista Jefferson Vilhena, os gráficos mostram que as temperaturas estarão dentro do esperado pelo Núcleo.

“A gente já teve anos em que o mês de outubro foi bem mais quente, como em 2010, 2015 e 2021, onde a média foi de 34,7°C, 34,5°C e 34,4°C respectivamente”.

O meteorologista ressalta que o Amapá não está passando pela onda de calor que atingiu parte do país em setembro. Ele explica que a onda de calor atingiu regiões da área central do Brasil, como Brasília e os estados de Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais.

“Essa onda não chegou a atingir o Amapá. Nós estamos registrando temperaturas dentro do esperado, que é de 34 graus Celsius. Até o momento, o mês de outubro não registrou uma temperatura acima dessa”, explicou.

Segundo Vilhena, não há uma data exata prevista para ser o dia mais quente do mês.

“Qualquer dia a partir de hoje pode se tornar o dia mais quente do mês. Vamos ter esse dia mais quente quando não houver nuvens no céu, o que pode fazer com que a temperatura suba bastante, e quanto mais dias passarmos sem o registro de chuvas”, detalhou.

Durante esta semana, já foram registradas chuvas nos municípios de Santana, Mazagão e em locais próximos a Macapá. Durante o mês, a previsão é que as chuvas se concentrem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho. No município de Macapá, as chuvas estão se localizando no Arquipélago do Bailique.

“Se ocorrerem chuvas localizadas dentro dos interiores, as temperaturas podem ficar balanceadas, mas se caso forem registrados em torno de 6 dias sem nuvens e sem chuvas, essas temperaturas tendem a aumentar”, explanou.

Para o Núcleo de Meteorologia, o mês de outubro é considerado o mais quente do ano no Amapá. De acordo com Vilhena, o recorde de temperatura registrado no Estado foi de 36,5º C, ocorrido em outubro de 2010 e que esse foi o maior registro desde o ano de 1968.