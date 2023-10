Após 10 dias, Expofeira encerra com 2 milhões de visitas

Foram cerca de 200 mil visitantes diários no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, segundo o governo estadual.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Aos fogos de artifícios e muito movimento, a 52ª Expofeira Agropecuária do Amapá encerrou neste domingo (8). Foram cerca de 200 mil visitantes diários no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, segundo o governo estadual.

Ao longo do evento, os 330 mil metros quadrados de área ocupada do evento receberam pessoas de diversas regiões do Amapá e regiões próximas, que estavam em busca de negócios, serviços e entretenimento. Foram dez dias de experiências culturais e, principalmente, de oficinas e empreendedorismo.

Do tacacá, maniçoba e até o abacaxi, a produtora Katia Bahia, do município de Porto Grande, empreende há 20 anos na Expofeira. Para ela, as expectativas foram atendidas além do esperado.

“O público foi muito, eles atenderam a festividade, a programação e vieram. Agradecemos pelo apoio na agricultura familiar”, declarou Katia.

Empresária iniciante, Maria Angra empreendeu pela primeira vez na Expofeira com a venda de salgados. Ela participa do programa Minha Primeira Empresa.

“É minha primeira experiência. Isso me alavancou no meu negócio e me ensinou a trabalhar com o ramo. Tive uma aceitação muito boa”, afirmou Maria.

Além do comércio de produtores rurais, a feira também recebeu a população para 12 shows nacionais e cerca de 600 artistas locais.

O show de maior destaque foi da aparelhagem marajoara Carabao, na terça-feira (3), que levou mais de 300 mil visitantes – o maior público em uma apresentação no Amapá – para o Parque de Exposições.

Do Mazagão, Naná Santana viajou por duas horas para assistir ao show de Gusttavo Lima na abertura da expofeira (29). Já a moradora da zona norte de Macapá, Josiane Pantoja, chegou cedo para conseguir lugar na grade durante o show de Manu Bahtidão, na sexta-feira (6).

A Expofeira também foi palco de rodadas de negócios. A artesã ceramista mazaganense, Ezequiele Lima, produz peças inspiradas nas culturas Maracá e Cunani. Segundo ela, o trabalho na exposição rendeu no mesmo nível que feiras de fora do estado.

“Muita gente veio no nosso espaço. Foi uma oportunidade de vender nossos grafismos Maracá e Cunani. O movimento foi ótimo, tivemos uma rodada de negócios e conseguimos muitas encomendas”, avaliou Ezequiele.

Segundo o governo do Amapá, os balanços oficiais da Expofeira sobre segurança e dos setores da economia serão divulgados em breve.

No concurso Rainha da Expofeira, Samira Santos, do município de Santana, foi eleita entre oito candidatas para representar a beleza e a força do setor produtivo amapaense.

Durante o 4º Festival de Bandas e Fanfarras, estudantes de nove municípios contagiaram o público com o rufar dos tambores e performances.

“Sou muito fã de música e sempre quis fazer parte. Me apresentar para tantas pessoas foi incrível”, afirmou Alisson Silva, estudante do 2º ano na escola Dr. Alexandre Vaz Tavares.

O parque de brinquedos também foi atração. Na quinta-feira (5), crianças puderam se divertir gratuitamente por horas em mais de 15 brinquedos.