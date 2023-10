Após 10 meses de obras, HE adota novo fluxo de atendimentos

A partir de agora, a entrada no Hospital de Emergência volta a ser pela Rua Hamilton Silva.

Por IAGO FONSECA

A entrada no Hospital de Emergências Oswaldo Cruz, no Centro de Macapá, voltou à Rua Hamilton Silva, onde uma nova recepção, com sistema de senha, cadastro e chamada conforme a gravidade da ocorrência começou a funcionar nesta terça-feira (17).

O hospital passa a adotar o acolhimento de classificação de risco dando prioridade aos casos mais graves e urgentes com sistema de pulseiras de identificação.

“Não é inauguração, nem reinauguração. Entregamos uma nova recepção e um novo fluxo de atendimento no HE velho, que tem quase 50 anos. O novo fluxo de atendimento vai dar mais segurança ao paciente, ao seu familiar, maior controle na entrada e saber o que o paciente precisa”, afirmou o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

Segundo ele, com o sistema o paciente vai receber orientações mais corretas e encaminhamento apropriado para onde deve ser atendido, melhorando o fluxo no hospital.

“Claro que toda a mudança traz alguns transtornos, um momento de adaptação. Esperamos contar com a compreensão e com a contribuição de funcionários, colaboradores, familiares e pacientes. Tudo necessário para urgência e emergência estarem disponíveis”, afirmou o Clécio.

Após 10 meses em reforma, cerca de 80 espaços foram restaurados no hospital. O espaço recebeu uma nova Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com 10 leitos, reforma do telhado, nova iluminação, pintura e banheiros. Além disso, a recepção de ambulâncias foi modificada para separar a entrada de pedestres.

“O paciente que chega caminhando vai entrar pela recepção central e o que vem de ambulância entra pela lateral esquerda do hospital, com atendimento diferenciado. A classificação do atendimento com pulseira vermelha será atendido no exato momento, outros aguardarão de acordo com a necessidade”, explicou a secretária de saúde Silvana Vedovelli.

O centro de saúde ainda passa por intervenções na farmácia e no espaço de telessaúde, bem como ainda é feita a instalação de novos equipamentos de raio-x, segundo a secretária.

“São ajustes finais para que a gente possa concluir. Temos 90 % finalizado. Terminando aqui iremos ao novo desafio que será o Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima com uma reestrutura e revitalização da mesma forma que o HE”, concluiu.

Fila de espera

Apesar de concluída em abril, a recepção não foi aberta ao público naquele momento. Segundo o governo estadual, o espaço conta com melhores cadeiras, balcões, televisores e ar condicionado, entretanto, devido à urgência em desafogar as filas de espera, o espaço foi utilizado como enfermaria.

“Não adiantava em abril, maio, entregar uma nova recepção com os corredores com bastante gente, chegamos a ter quase 200 pessoas nos corredores. O quadro é o seguinte: tem dias que conseguimos zerar, tem dias com 10, 15, mas tem dias, com 30 pessoas nos corredores. Hoje temos 12 pessoas, infelizmente. Não vamos tampar o sol com a peneira nem fazer propaganda enganosa da saúde. Não é admissível que tenhamos pessoas nos corredores”, declarou Clécio.

Em 50 anos a população aumentou e o número de leitos disponíveis continuou o mesmo, segundo o governador.

“Infelizmente, o hospital está lotado, quando tivermos os leitos de Oiapoque, Santana, Hcal, HU e o novo HE, aí, sim, nós começamos a se aproximar do que a população necessita”, concluiu o governante.