Após 6 anos, transatlântico aporta no Amapá com 200 turistas

Por CAROLINA MACHADO

Um transatlântico de bandeira bahamense com 200 turistas ancorou no Amapá, nesta segunda-feira (30), no Porto de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. Os visitantes foram recebidos por autoridades dos setores turístico e cultural do Estado. Há 6 anos que o Amapá estava de fora da rota dos transatlânticos.

Após o receptivo, eles seguiram para um city tour na capital, onde conheceram um pouco mais sobre a cultura e a história do estado em pontos como a Fortaleza São José de Macapá, o monumento Marco Zero do Equador, o Museu Sacaca e a Casa do Artesão.

Os visitantes apreciaram apresentações de marabaixo, batuque, e uma bateria de escola de samba. O receptivo foi organizado pelas Secretarias de Turismo (Setur), Cultura (Secult), Trabalho e Empreendedorismo (Sete) e Relações Internacionais – além do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), responsável pelo Museu Sacaca.

Segundo o secretário de Relações Internacionais e Comércio Exterior do Amapá, Lucas Abrahao, não é comum que um transatlântico aporte no Amapá. Ele vê a visita como uma oportunidade de fomentar o turismo internacional por meio do reforço da relação setor turístico do Amapá com os operadores.

“Os operadores são da iniciativa privada, o agente do receptivo é privado, mas o Governo do Estado entrou com a estrutura e garantimos os pontos turísticos abertos, as atrações culturais, assim como a segurança. A gente espera que isso se torne cada vez mais comum. O Amapá já recebeu outros [transatlânticos], mas desde 2017 não recebíamos nenhum”, explicou.

O turista Anthony Higginbottom, que é de Laguna Beach, Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, conta que veio pela primeira vez para a região amazônica e que para ele a experiência de estar no Amapá está sendo muito interessante.

“É lindo, bem legal e muito interessante. Estamos há uma semana na Amazônia e vimos muitos animais, árvores… Eu trouxe um ventilador portátil, uma ferramenta valiosa nos últimos dias, mas está tudo muito bom”, descreveu.

Antes de chegar ao Amapá, a embarcação passou pelo Estado do Amazonas. Agora seguirá para o Rio de Janeiro, e depois à Antártica.