Após denúncia sobre foragido, polícia encontra radiocomunicadores e colete

Com o suspeito, a polícia encontrou radiocomunicadores, capuz e um colete balístico.

Por OLHO DE BOTO

Uma denúncia anônima sobre o paradeiro de um suspeito de roubos em Macapá levou a polícia a encontrar equipamentos de comunicação e segurança usados em crimes em Macapá.

De acordo com o capitão Bryan, do Grupo Tático Aéreo (GTA), a informação levou os policiais que compõem as Operações Hórus e Paz até uma área de pontes da Avenida Osvaldo Turíbio Guimarães, no bairro Cidade Nova, onde o suspeito Dorielson, conhecido como Vidaloka, estaria exibindo uma arma de fogo e ameaçando moradores.

O fugitivo não foi encontrado, mas na residência os policiais encontraram dois rádios comunicadores (HTs) com um carregador. Segundo a polícia também há um mandado de prisão para o irmão do suspeito, Dorinelson, conhecido como Golfinho, que também está sendo procurado.

Em seguida, os policiais foram até um terreno baldio na 7ª Avenida do Bairro Congós, onde descobriram uma mochila, um colete balístico e uma balaclava. Todo o material apreendido foi encaminhado ao Ciosp do Pacoval.