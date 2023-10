Após inalar fumaça de incêndio, crianças e idosa são socorridas ao HE

Sinistro ocorreu numa vila de quitinetes no Bairro Muca, na zona sul de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Duas crianças e uma idosa foram encaminhados às pressas ao Hospital de Emergências após um incêndio em uma vila de quitinetes no Bairro Muca, na zona sul de Macapá. As vítimas já foram liberadas.

O sinistro ocorreu por volta de 15h, na Rua 23 de Julho. Segundo os moradores próximos, o fogo iniciou na residência onde duas crianças estariam sozinhas. Entretanto, o Corpo de Bombeiros trabalha, também, com a hipótese de curto-circuito.

Dois caminhões tanque foram enviados para conter as chamas. Ao chegar no local, a equipe de salvamento encaminhou as vítimas para o HE para reduzir o risco de inalação de fumaça.

O apartamento mais atingido teve cerca de 70% de perda material e danos sérios na estrutura, com risco de desabamento, segundo os Bombeiros. A vila foi parcialmente interditada para aguardar a perícia, que iniciará amanhã (20) as investigações. As outras moradias foram atingidas somente no forro.

Imprudência

O capitão Chucre, que atendeu a ocorrência, afirma que todas as viaturas da região metropolitana estavam em ocorrência com incêndio em vegetações. Por isso, seu agrupamento foi deslocado da zona norte da cidade até a ocorrência prioritária, no outro extremo da capital.

“Dois caminhões de combate a incêndio estavam no mato. A gente tenta conscientizar para que não se toque fogo em vegetação, porque essas imprudências causam situações como essa. Quando alguém precisar das viaturas, elas podem estar em outro local menos prioritário. As crianças tinham risco de morrer se inalassem a fumaça por muito tempo”, declarou o capitão.

Segundo Chucre, um laudo será concluído em até dois meses após a perícia para definir a causa do sinistro.