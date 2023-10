Após reformas no HE, Clécio anuncia intervenções no HCAL

Hospital de Clínicas será o segundo a receber modificações no sistema de atendimento.

Por IAGO FONSECA

Após a conclusão das reformas no Hospital de Emergências (HE), a próxima unidade de saúde estadual a receber intervenções estruturais será o Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCal), no centro de Macapá. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (17) pelo governador do Amapá, Clécio Luís (SD), durante apresentação de novo fluxo de atendimentos de urgência no HE.

Inaugurado há 78 anos, o Hospital de Clínicas é o maior gargalo da saúde amapaense, concentrando a regulação de toda a rede, desde a emergência até os hospitais municipais, segundo o governador.

O centro concentra demandas de alta e média complexidade, com clínicas para doenças transmissíveis, doenças mentais, nefrologia, terapia intensiva (UTI) e unidade de oncologia.

“Além do HE, o Hcal e a maternidade também são prioridades 1. Entretanto, não temos recursos para que, ao mesmo tempo, tivéssemos três intervenções do porte que esses hospitais possuem. Como já havia uma parte dos recursos para outros hospitais, não paramos as obras”, explicou Clécio.

Além do HE, o Hospital da Criança e do Adolescente e as unidades dos municípios de Oiapoque e Santana também passam por obras.

Segundo a secretária de saúde, Silvana Vedovelli, as reformas no pronto-socorro já atingiram 90% de conclusão. Ainda serão concluídas as manutenções na farmácia, sala de telessaúde e na instalação de novos equipamentos de raio-x. No momento, 84 salas foram reformadas.

A Secretaria de Saúde, no entanto, não confirmou a previsão de data de início das intervenções no Hcal.

Alternativas

Além dos serviços estaduais e municipais, o Amapá possui o Hospital Universitário, administrado no âmbito federal pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com 220 leitos construídos, porém, com menos de 10 % dessas unidades disponíveis para a população.

Segundo o governador, o estado tem atuado em tratativas para colaborar com o Hospital Universitário, bem como na conclusão de outras obras de saúde as de Oiapoque e Santana, para aumentar leitos e desafogar atendimento nos hospitais de Macapá.

“Hoje a estrutura de pessoal do HU não condiz com a sua estrutura física. Temos o HU mais novo e moderno do país, mas que não consegue cumprir seu papel. Ele funciona de forma residual com 20 pacientes. Isso nos frustra, mas não vamos desistir, vamos buscar apoiar o HU”, concluiu Clécio.