Atingidos por praga, produtores de mandioca recebem alimentos

Crise fitossanitária começou em julho e afetou em cheio a produção de farinha

Da REDAÇÃO

Centenas de agricultores atingidos por uma praga que afetou as plantações de mandioca no norte do Amapá receberam alimentos do governo do Estado, no último sábado (14). Os kits de alimentos foram entregues a 460 famílias por uma equipe liderada pelo governador Clécio Luís (SD).

Em julho, Clécio assinou decreto reconhecendo a crise fitossanitária da mandioca. Em agosto, indígenas que também tiveram as lavouras atingidas receberam mais de 60 toneladas de alimentos em 66 aldeias onde moram cerca de 10 mil pessoas.

Sem a mandioca, a produção da farinha, um dos principais alimentos e produtos da região ficou extremamente afetada.

Os alimentos do sábado foram entregues na Escola Estadual Joaquim Caetano.

“Estamos atendendo essas famílias emergencialmente, devido ao problema na mandiocultura. Agora necessitamos também estar atento às demais demandas dos produtores rurais, por isso, nosso esforço em criar alternativas. Continuamos dialogando com diversos órgãos estaduais e federais, para que juntos possamos buscar a melhor alternativa para o setor primário”, explicou o governador.

“Temos dificuldades neste momento, mas estamos recebendo essa cesta que vai ajudar e esperamos em breve conseguir plantar mandioca novamente”, disse o presidente da Associação dos Produtores Rurais do Rio Pantanary (Aparry), Pedro Xavier.

Desde a assinatura do decreto, 2,4 mil kits de alimentos foram entregues em Oiapoque.

“O empenho do Governo do Estado é para amenizar os impactos causados pelas pragas nas plantações; além do trabalho mais específico de outros órgãos”, disse a secretária de Assistência Social, Aline Gurgel.

O governo anunciou que uma nova remessa de alimentos seja enviada às aldeias nos próximos dias.