Atrás de assaltantes, polícia acha 2 homens com 7kg de crack

Eles foram presos no Canal, na zona sul de Macapá após uma denúncia de roubo.

Da REDAÇÃO

As Forças Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (FICCO) e Tática da PM do Amapá prenderam dois homens na tarde desta segunda-feira (16) carregando mais de 7 kg de crack em uma mochila.

Eles foram descobertos durante uma varredura da Força Tática para encontrar assaltantes que havia cometido um roubo momentos antes no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá.

A equipe da Força Tática patrulhava a zona sul quando foi informada do assalto. Os policiais, então, deram início às buscas e descobriram que os indivíduos haviam fugido em direção ao aeroporto da capital.

Com a ajuda da Ficco, a equipe iniciou uma varredura pelo canal do Beirol e avistou dois homens com as características citadas na denúncia de roubo, correndo em direção a uma casa nas proximidades da Avenida Acelino de Leão. Os militares conseguiram abordar a dupla e acharam a droga na mochila, que pesou 7,4 kg.

Os dois criminosos foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Amapá. Autuados em flagrante por tráfico, seguiram para o Iapen. Os nomes deles não foram divulgados pelas autoridades.