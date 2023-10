Baixa procura por mamografia preocupa equipes em Macapá

Nesta quarta-feira (11), a ação vai acontecer a ação Outubro Rosa, na UBS Padre Raul Matte.

Por CAROLINA MACHADO

O exame de mamografia, capaz de identificar alterações no tecido mamário e essencial para a prevenção do câncer, tem sido pouco procurado em Macapá. A baixa demanda pelo exame tem preocupado autoridades de saúde no município de Macapá.

A diretora de Ciclos de Vida da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Larissa Moraes, expõe que em 2023 foram realizadas quase 700 mamografias no Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes, na zona norte da capital. Ela considera o número muito baixo.

“A nossa faixa etária de rastreio passa de 100 mil mulheres em Macapá. E esse número é muito baixo. Por isso, a gente precisa que mais mulheres façam esse exame, que é tão essencial”.

Larissa Moraes explica que as mamografias para mulheres acima de 40 anos no Centro de Especialidades Papaléo Paes são de livre demanda.

“Isso significa que é só a mulher chegar lá com os seus documentos para realizar o procedimento. Vale ressaltar que, se ela chegar com os documentos necessários, como RG, CPF e comprovante de residência, e ter passado 15 dias após a data da última menstruação ela poderá fazer esse exame no mesmo dia”, explicou.

Para a diretora, o mês de outubro, voltado para a conscientização do câncer de mama, é o momento propício para as mulheres fazerem os exames para prevenir a doença.

“A gente orienta que as mulheres acima de 40 anos do nosso município busquem fazer os exames, pois eles contribuem muito para o diagnóstico precoce. Então a gente chama a população que para ter esse autocuidado com a saúde e procurar o serviço de mamografia, que oferecemos gratuitamente no Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes”.

Exames gratuitos

Ainda durante o mês de outubro serão realizadas diversas ações nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município voltadas para a conscientização e prevenção do câncer de mama.

Nesta quarta-feira (11), a ação vai acontecer a ação ‘Outubro Rosa’, na UBS Padre Raul Matte, localizada na Av. Wilson de Carvalho nº 837, Bairro Zerão, de 8h às 16h.

Na ocasião, serão disponibilizados serviços médicos e de enfermagem como, clínico geral, obstetra, psicólogo, atendimento odontológico, assistente social, PCCU, testes rápidos, vacinação, entre outros.