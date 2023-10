Bala e Randolfe acertam liberação de R$ 24 milhões para Santana

Recursos serão usados em pavimentação e rede de saúde

Da REDAÇÃO

O prefeito de Santana, Sebastião Bala Rocha (PP), e o senador Randolfe Rodrigues (sem partido) discutiram, em Brasília, as tratativas para a liberação de emendas do parlamentar para o município. Serão R$ 24,5 milhões para investimentos.

Desse total, R$ 10 milhões serão usados na pavimentação da Avenida Rio Branco. Outros R$ 7,5 milhões vão ajudar a construir o Centro de Especialidades Médicas de Santana.

Para o aparelhamento da UPA e construção de mais uma UBS no Bairro do Provedor foram destinados mais R$ 7 milhões.

“Santana é uma das nossas portas de entrada no Estado e precisa se preparar para um novo tempo. Esse recurso vai contribuir com as ações da prefeitura”, disse o senador.

Randolfe também acompanha os avanços na construção do Terminal Hidroviário de Passageiros e da nova Praça Cívica, que juntam somam R$ 13 milhões indicados por ele.