Caminhão do Exército capota e deixa militares gravemente feridos no Amapá

Acidente ocorreu na BR-210, próximo do município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Um grave acidente deixou pelo menos 21 militares do Exército feridos na rodovia BR-210, próximo do município de Porto Grande, localizado a 100 km de Macapá, na tarde de hoje (16).

As informações ainda são escassas e não oficiais. O caminhão que transportava os militares estaria em comboio, no sentido capital/interior, quando capotou e foi parar fora da estrada. Várias vítimas teriam sido arremessadas da carroceria do veículo.

Segundo informações obtidas pelo Portal SN.com, a maioria das vítimas é soldado, todos jovens. Socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu, eles foram levados para um hospital particular da capital amapaense.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social, o sargento Henrique, do Exército, foi quem comunicou o capotamento. Ele teria informado que o pneu dianteiro do lado do motorista estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção.



Depois que as vítimas foram afastadas, o caminhão se incendiou, mas os bombeiros conseguiram controlar as chamas rapidamente.

Além do Corpo de Bombeiros, as Polícias Militar e Rodoviária Federal auxiliaram no socorro. Ainda segundo o Ciodes, 5 militares estariam em estado grave, com 3 deles inconscientes, mas a reportagem não conseguiu confirmar oficialmente com o Exército essas informações.

O comboio estaria a caminho de Ferreira Gomes.