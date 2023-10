Carro capota, mergulha em rio e deixa 1 morto

Condutor de 42 anos trabalhava com transporte alternativo

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O motorista de um carro que mergulhou no Rio Araguari, neste domingo (30), morreu no acidente que ocorreu na BR-156, no município de Ferreira Gomes (135 km de Macapá). Há poucas informações sobre as circunstâncias da tragédia.

De acordo com informações repassadas por policiais do 7º Batalhão da PM ao Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), houve um capotamento por volta das 7h, próximo do acesso para a hidrelétrica do Paredão.

O condutor, Cleidinaldo Santos de Oliveira, de 42 anos, transitava no sentido Macapá/Ferreira Gomes quando perdeu o controle.

Após a capotagem, o carro foi parar dentro da lagoa formada pela represa da hidrelétrica, ficando completamente submerso. Pedaços do carro ficaram pelo caminho, incluindo a placa traseira, para-choque e faróis.

De acordo com informações apuradas pelo Portal SN, Cleidinaldo trabalhava com transporte alternativo e era bastante conhecido nesta rota. Ele era morador de Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá.

Não há informações sobre a causa da morte, se decorrente do atropelamento ou afogamento. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência junto com o Corpo de Bombeiros.