Caso Konishi: condenado ‘lutou com os verdadeiros assassinos’, afirma advogado

Maurício Pereira defendeu o jovem Wellington Raad, condenado a 45 anos de prisão

Do EDITOR

O advogado Maurício Pereira é um dos criminalistas mais conhecidos do Amapá, e um dos principais militantes contra a violência policial. Mas, em 2010, ele atuou na defesa de um dos crimes mais chocantes da crônica policial amapaense: a chacina da Família Konishi. Mais de 13 anos depois do triplo homicídio da professora Ana Karoline e dos filhos Marcelo e Vitória, o advogado rebate o que disse o delegado Roberto Prata, responsável pelo caso, no Episódio 2 do SN Podcast. E vai mais além ao afirmar que acredita na versão de Wellington Raad, de que ele tentou salvar a família lutando com os verdadeiros assassinos. Assista ao Episódio 5 do SN Podcast.