Celular é achado na cela de ex-policial condenado por feminicídio

Da REDAÇÃO

Uma ação da Polícia Penal resultou na apreensão de 4 celulares, um deles estava na cela do ex-policial militar que cumpre pena por feminicídio, Kássio Mangas. O flagrante ocorreu na quarta-feira (18), na ala B do Centro de Custódia do Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

Especificamente, na cela de Mangas foram achados 2 celulares, 1 carregador, 1 fone de ouvido, e 4 facas de mesa. Em outra cela foram também apreendidos mais dois celulares com carregadores e outros objetos proibidos. Como punição, foram retiradas as televisões dos alojamentos.

O ex-PM Kássio de Mangas, hoje com 35 anos, foi condenado a 24 anos e 9 meses de prisão pela morte da ex-companheira, a cabo da PM Emily Miranda. Ele confessou a autoria do assassinato.

O crime ocorreu no dia 12 de agosto de 2018, na casa da vítima, no Bairro Pacoval, zona norte de Macapá. O caso marcou o movimento contra o feminicídio no Amapá.