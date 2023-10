Com 10 mil focos e seca, governo decreta estado de emergência no Amapá

O decreto foi assinado em Tartarugalzinho, cidade a 222 km de Macapá, que enfrenta a pior seca da última década.

Por SELES NAFES, de Tartarugalzinho

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), decretou situação de emergência em todo o Estado, na tarde deste sábado (21), em função das queimadas e estiagem recordes.

O decreto foi assinado em Tartarugalzinho, cidade a 222 km de Macapá, que enfrenta a pior seca da última década. O Rio Tartarugalzinho baixou o nível da água a ponto de deixar o leito aparecendo em vários trechos. Muitos poços amazonas e artesianos secaram ou estão em nível crítico.

De acordo com dados do governo, em todo o ano de 2022 ocorreram pouco mais de 4 mil registros de queimadas nos 16 municípios. Em 2023, até semana passada, as ocorrências passaram de 10 mil.

O governo do Estado chegou ao município no sábado com carros pipa, cestas básicas e combustível, secretarias de Saúde, Infraestrutura, Assistência Social, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, entre outros órgãos. A Caesa levou mais de 100 caixas d’água.

“Diante dos números repassados pelo Iepa, Tartarugalzinho era o município com a maior quantidade de focos. Hoje é o segundo município, porque Oiapoque passou”, explicou o governador.

Clécio instalou um Comitê de Crise de Eventos Hidrológicos e Climáticos para tomadas de decisão mais rápidas.

Segundo o prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (UB), o município já tinha enfrentado estiagem drásticas, mas desta vez a situação é mais grave.

“Criamos a Defesa Municipal, estamos atendendo com carros-pipa. Mais de 1 mil pescadores foram impactos e estamos no limite”, explicou Bruno Mineiro.

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido) anunciou a liberação de R$ 325 mil para a aquisição de cestas básicas para Tartarugalzinho, Pracúuba e Amapá, além de articulação por mais apoio do governo federal.

Além disso, o parlamentar anunciou a liberação de R$ 2,5 milhões para o governo do Estado administrar a crise nos municípios mais afetados. Ele também fez uma alerta.

“Seca tão intensa como essa é novidade para o Amapá, Amazônia e Brasil. Estamos diante de uma nova realidade climática”, observou o senador.

Esta semana, o ministro da Integração, Waldez Góes, já tinha assinado o reconhecimento da situação de emergência decretada pelo município de Tartarugalzinho.