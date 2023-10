Com vazamento de combustível, carro pega fogo em movimento

O incêndio ocorreu na noite desta sexta-feira, (6), às proximidades da Baixada do Ambrósio

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um carro pegou fogo e causou susto a condutores e moradores de uma via movimentada no município de Santana, a 17 km de Macapá. O sinistro ocorreu na Rua Cláudio Lúcio Monteiro, em um trecho às proximidades do Baixada do Ambrósio, por volta de 20h desta sexta-feira (6).

Populares disseram à polícia que avistaram o automóvel transitando pela via em baixa velocidade e como se tivesse com um furo no tanque, derramando combustível e com pequenas labaredas.

Elas gritaram até conseguirem chamar a atenção do condutor. Só deu tempo dele e do passageiro saírem do carro para o fogo se propagar rapidamente pela parte interna e traseira.

“Eu vi que as pessoas que estavam à beira rua, gritando pedindo para eu parar. Eu não tinha visto nenhum fogo. Foi quando eu parei e eu e o meu amigo saímos e o fogo cresceu rápido na parte interna do carro. Não pude fazer mais nada”, relatou Antônio Tavares, motorista do carro.

Como o mesmo estava muito próximo de residências, populares empurraram o carro para o canteiro central da via, já que havia o risco do fogo atingir alguns imóveis que estavam próximos. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a Polícia Militar já havia isolado a área.

“Fomos acionados pelo telefone e tivemos um pouco de dificuldade para chegar ao local, pois a informante ao telefone, estava muito nervosa. Iniciamos o combate numa linha direta, aplicando LGE que o produto adequado nestes casos de sinistros. Tivemos que abrir o capô do carro e depois de uns cinco minutos, conseguir cessar o fogo”, afirmou a capitã Garcia, do 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência.

Nas redes sociais, rapidamente as imagens do incêndio surgiram, dando a dimensão do sinistro. Em um dos vídeos, é possível notar quando aparentemente ocorre a explosão do tanque de combustível. A suspeita é que um vazamento no tanque tenha provocado o sinistro. Ninguém se feriu.