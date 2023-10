Começam as romarias do Círio 2023

No total, estão programadas para acontecer cinco romarias, que vão acontecer no período de 6 a 14 de outubro.

Por CAROLINA MACHADO

A Diocese de Macapá divulgou o cronograma de romarias que serão realizadas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A programação faz parte do Círio 2023. No total, estão programadas para acontecer cinco romarias, que vão acontecer no período de 6 a 14 de outubro.

Nesta sexta-feira (6), será realizada a Romaria dos Rodoviários, onde a imagem da santa será levada de Macapá até o município de Santana, localizado a 17 quilômetros da capital amapaense.

A saída está programada para acontecer às 14h da TV Amapá com chegada na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Santana. O evento vai contar com o apoio das Polícias Rodoviária Federal (PRF), Militar (PM) e da Guarda Civil de Macapá.

No sábado (7), será realizada a Romaria dos Motociclistas. A primeira parte vai iniciar às 6h30, com saída da Igreja Nossa senhora de Fátima, em Santana, e chegada no Porto Souza Mar. A segunda parte inicia às 11h, com saída do porto da NorteLog, às margens do Rio Matapi, e chegada na Catedral de São José, em Macapá.

Ainda no sábado acontece, também, o Círio Fluvial. Na ocasião, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré será conduzida às 8h do Porto Souza Mar, em direção ao Porto da NorteLog, ambos em Santana. O evento vai contar com o apoio da Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, Polícia Federal, PM e PRF. Só serão permitidas no Círio Fluvial as embarcações que cadastradas na Capitania dos Portos.

No dia 12 de outubro acontece, em Macapá, o Círio das Crianças. O evento inicia às 15h30, com saída da Catedral de São José e chegada na Paróquia Jesus de Nazaré, em Macapá.

No dia 14 está programado para acontecer o Círio dos Jovens. A procissão sai às 15h30 da Catedral de São José em direção à Paróquia Jesus de Nazaré.

De acordo com o coordenador de Defesa Social da Diocese de Macapá, Alício Rodrigues, as romarias visam incluir os diversos grupos de pessoas. “As programações são bem diversificadas e cada grupo tem a sua característica. E o Círio é isso: é todo mundo fazer parte desse ato de fé”, declarou.

O Círio de Nazaré de 2023 vai acontecer no próximo domingo (8). A programação inicia às 7h com a missa na Praça Santuário de Fátima. Em seguida, a procissão percorre as ruas do centro de Macapá em direção à Igreja São José.

Programação

Romaria dos Rodoviários

Data: 06/10

Horário: 14h

Local: TV Amapá

Romaria dos Motociclistas

Data: 07/10

Horário: 6h30

Local: Igreja Nossa Senhora de Fátima (Santana)

Círio Fluvial

Data: 07/10

Horário: 8h

Local: Porto Souza Mar (Santana)

Círio das Crianças

Data: 12/10

Horário: 15h30

Local: Catedral de São José

Círio dos Jovens

Data: 14/10

Horário: 15h30

Local: Catedral de São José