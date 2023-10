Conselhos tutelares: recontagem de votos termina com mudança no resultado

Recontagem de votos na tarde desta terça, 17. Apenas na zona sul houve inversão de colocados, com apenas uma alteração na lista de eleitos

Por SELES NAFES

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) encerrou, no fim da tarde desta terça-feira (17), a recontagem de votos da eleição para os conselhos tutelares das zonas Norte e Sul de Macapá. A única mudança ocorreu no caso da eleição da zona sul, onde houve a inversão de posições entre o 5º e o 6º lugar, o que alterou a lista final de eleitos.

O novo resultado envolveu os candidatos João Neto e Josy Conselheira. João era o primeiro suplente e agora passa a ser conselheiro eleito. Josy “Conselheira”, que tinha sido eleita, passa a ser primeira suplente.

A diferença, na opinião do presidente da Comissão Eleitoral subordinada ao CMDCA, José Ronaldo Martins, pode ter sido provocada por cansaço dos funcionários envolvidos na totalização dos votos. Apesar de usar as urnas eletrônicas do TRE, a eleição não teve a totalização dos votos no sistema do tribunal. A somatória foi manual, por meio dos boletins impressos de urnas.

“No momento eu acredito que ocorreu por que madrugamos aqui (na contagem), ainda não sei explicar”, comentou José Ronaldo Martins.

Ontem (16) ocorreu a recontagem dos votos da zona norte, mas o resultado foi mantido integralmente. Na semana passada, ex-candidatos apresentaram denúncia no MP alegando que votos teriam sumido.

“Infelizmente houve candidatos da zona norte que esperavam ganhar uma quantidade maior de votos, mas o boletim de urna deixou claro que eram só aqueles votos mesmos que eles tiveram”, comentou.

Os dois dias de recontagem foram acompanhados por representantes do Ministério Público do Estado.