Criança de 4 anos era torturada pela madrasta, diz polícia

Caso ocorreu no município de Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá.

Um casal foi preso acusado de torturar uma criança de 4 anos no interior do Amapá. Os acusados são o pai e a madrasta da vítima. O caso ocorreu no município de Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá, após a denúncia do Conselho Tutelar local à Polícia Civil

A prisão em flagrante ocorreu no último dia 12. De acordo com o delegado Michael Duarte, a criança vítima vinha sendo maltratada pela madrasta há bastante tempo. No momento da prisão, ela estava bastante machucada. Os exames periciais atestaram que a criança estava com diversas lesões.

O pai da criança era omisso, afirma a polícia, o que fazia com que a madrasta continuasse a agredi-la. O casal vive junto há cerca de 3 anos.

“Apesar dele não ter cometido as agressões diretamente, ele foi preso pela omissão, uma vez que, como responsável legal da vítima, não poderia ser omisso em relação ao que a filha estava passando”, ressaltou o delegado Michel.

A madrasta da vítima teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e, em seguida, foi encaminhada ao Iapen, em Macapá.

O pai responderá ao processo em liberdade, mas não poderá se aproximar da filha, pelo menos até novo posicionamento da justiça.