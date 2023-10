Criança de 4 anos morre com tiro disparado por arma do pai

Disparo teria sido acidental. Caso ocorreu numa comunidade rural de Tartarugalzinho

A Polícia Civil do Amapá vai investigar a morte de uma criança de 4 anos, ocorrida na comunidade de Conceição do Aporema, no município de Tartarugalzinho (a cerca de 222 km de Macapá, durante o feriado. De acordo com a família, o pai mexia a arma quando ela disparou e atingiu os dois filhos no quarto ao lado.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar ao Ciodes, o acidente teria ocorrido às 6h30 desta quinta-feira (12). O caso foi comunicado na delegacia de polícia pela mãe do menino.

Segundo ela, o pai estava manuseando a espingarda quando houve o disparo acidental. O tiro de calibre 12 atravessou a parede e atingiu os dois meninos que estava dormindo. Um deles, de apenas 1 ano e 10 meses, ficou ferido nas costas.

Andrey da Silva Lopes, de 4 anos, morreu enquanto recebia cuidados de uma técnica de enfermagem que atua na região. Conceição do Aporema é uma região de difícil acesso e muito distante da sede do município, para onde as vítimas foram levadas.

Andrey chegou já sem vida à unidade de saúde, de acordo com a ocorrência. O menino de 1 ano e 10 meses foi atendido e não corre risco de morte.

O pai do menino ficou de se apresentar na delegacia de polícia de Tartarugalzinho junto com a arma.