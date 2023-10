CTMac divulga esquema de trânsito para o Círio

Estratégia é para evitar que os carros sejam estacionados em locais inapropriados, para que não atrapalhe a fluidez do caminho da procissão.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

A Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac) divulgou neste sábado a estratégia montada para a organização do trânsito na capital amapaense neste domingo (8) para o Círio 2023.

A partir de 2h da madrugada de domingo, inicia o fechamento e isolamento de algumas ruas para garantir a fluidez da procissão, que acontece por volta das 8h.

De acordo com a diretora-presidente da CTMac, Patrícia Almeida, será fechado todo o entorno do Santuário de Fátima e da igreja de São José.

Dentre as vias, serão fechadas as ruas Hildemar Maia, Professor Tostes, Cândido Mendes, São José e as avenidas Padre Júlio Maria Lombaerd, Cora de Carvalho, Coriolano Jucá e General Gurjão.

“Isso tudo é para evitar que os carros sejam estacionados em locais inapropriados, para que não atrapalhe a fluidez do caminho da procissão. É importante destacar que assim que a procissão sair, as vias das proximidades do Santuário de Fátima já serão liberadas. E quando terminar o Círio, as vias próximas à igreja de São José serão logo liberadas também”, afirmou Patrícia Almeida.

Ela também citou que serão criados dois corredores de emergência, onde serão isolados dois perímetros para que as ambulâncias possam chegar até o meio da procissão e dar o socorro necessário a quem precisar. Os corredores estarão situados nas ruas Odilardo Silva com Presidente Vargas e São José com Presidente Vargas.

A organização do trânsito vai contar com o apoio de agentes da CTMac, Guarda Municipal e Polícia Militar do Amapá.

Trajeto dos ônibus

Segundo a diretora-presidente, serão feitas alterações dos pontos de ônibus, que serão terminais de ida e volta do Círio.

“Considerando a interdição das vias, ficou estabelecido que quem vem das zonas oeste e sul, vai descer na rua Marcelo Cândia, localizada a um quarteirão do Santuário. Quem vem da zona norte, vai descer na avenida Fab, localizada a cinco quarteirões do Santuário”, explicou.

Ao fim da programação, o terminal de ônibus estará concentrado na praça do Barão para realizar a dispersão. Na ocasião, serão mobilizados 60 ônibus à praça do Barão no término do evento. No dia do Círio, haverá tarifa social para a população, no valor de R$ 1,85.