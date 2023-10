CVV busca voluntários em Macapá

Atualmente, apenas 10 pessoas em Macapá colaboram com a entidade filantrópica.

Por CAROLINA MACHADO

Implantado há mais de 20 anos no Amapá, o Centro de Valorização à Vida (CVV) passa por uma deficiência no quadro de voluntários. Atualmente, apenas 10 pessoas em Macapá colaboram com a entidade filantrópica.

O número é considerado baixo, tendo em vista que na capital do Amapá existem mais de 400 mil habitantes. A expectativa é a solidariedade dos amapaenses eleve esse quantitativo humano para pelo menos 20 voluntários.

“É importante que tenhamos pessoas disponíveis para se tornar voluntário porque o nosso trabalho é de apoio emocional e de prevenção ao suicídio. Quanto mais voluntários nós tivermos, mais pessoas poderão ser atendidas”, afirmou a voluntária Tanúbia Barbosa.

Nesta quinta-feira (5), a entidade inicia o curso de preparação para as pessoas que desejam fazer parte do corpo de voluntários do Centro. Apesar disto, ainda dá tempo para participar. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até esta quinta-feira por meio do e-mail [email protected]. O único pré-requisito para se inscrever é que a pessoa seja maior de 18 anos.

O curso ofertado será feito na modalidade online e vai até dia 23 de dezembro. Nesse período, as instruções acontecerão todas as quintas-feiras, das 19h às 22h. De acordo com Tanúbia, não há um número determinado de vagas ofertadas.

“Quem quiser, pode fazer o curso. A pessoa vai fazer o curso e depois ela vai ver se ela se adequa para se tornar mesmo um voluntário”, explicou.

Durante a preparação, serão repassadas informações relacionadas ao trabalho e às diretrizes do CVV. No fim, é feita uma avaliação que vai analisar se a pessoa tem condições de ser voluntário e, em caso de aprovação, ela passará por um estágio.

O trabalho é feito em rede e os atendimentos são disponíveis 24h por dia por meio do número 188. Os voluntários do posto Macapá atendem também pessoas de todo o Brasil.

De acordo com Tanúbia, em 2022 o Centro recebeu aproximadamente 3 milhões de ligações. Ela conta que esse tem percebido um aumento nesse número a cada ano.

“Saímos de uma pandemia, onde muitas pessoas se sentiram afetadas. O tempo que estamos disponíveis, o telefone não para. Mas estamos aqui para acolher essas pessoas e fazermos com que ela se sinta melhor”, expôs a voluntária.

O CVV foi implantado no Brasil em 1962 e visa proporcionar apoio emocional e prevenção do suicídio. Os atendimentos são feitos por meio do número 188 ou do site www.cvv.org.br. A ligação é gratuita e o consumo da internet nos atendimentos não é cobrado. A pessoa que procurar os atendimentos não precisa se identificar.