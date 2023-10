Deputado processa Equatorial por supostos abusos em feriados e fins de semana

Ação cita desligamentos e cobranças de consumo fora do prazo, além de trocas de medidores, inspeções e multas sem aviso prévio

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) ajuizou uma ação popular contra a Equatorial Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O parlamentar alega que a empresa vem cometendo irregularidades contra o consumidor em feriados e fins de semana. Procurada pelo Portal SN, a empresa negou que atue com sanções em períodos de folga, mas deixou claro que existe uma exceção.

A ação movida pelo deputado, que tramita na justiça federal, cita a troca de medidores de energia e realizações de perícias, supostamente sem aviso prévio. Como exemplo, ele narra um episódio de troca de medir no feriado do dia 12 que viralizou nas redes sociais. O procedimento, de acordo com ele, precisa ter a anuência dos proprietários.

A ação elenca ainda ocorrências de desligamento, falta de notificação após inspeções (com multas) e cobrança de consumo não registrado fora do prazo determinado pela Aneel.

Dorinaldo Malafaia ainda acusa a Equatorial de não fazer a inspeção nos medidores para registrar corretamente o consumo, gerando reclamações de usuários após “sobressaltos nos valores das faturas, principalmente após a troca dos relógios medidores de consumo”.

O corte da energia em residências de idosos, doentes crônicos e pessoas em situação de vulnerabilidade também consta na ação.

“Esses são pontos que a população questiona há algum tempo. Na audiência pública que promovi em agosto, a representação da CEA Equatorial garantiu que essas questões não aconteciam. O vídeo do popular demonstra o contrário, assim como a relação de milhares de contribuintes. A ação na justiça tornou-se inevitável”, destacou Malafaia.

“Veja, a agência reguladora (Aneel) tem que fiscalizar. Não pode um órgão – e não estou dizendo que é o que ocorre -, ser chapa branca. A Aneel tem que ir ao Amapá e averiguar de perto o que a população está reclamado. Algo tem que ser feito.

Hoje (18) de manhã, a Sub-Comissão Especial da Câmara dos Deputados para a crise da energética no Amapá, presidida por Dorinaldo, aprovou seu plano de trabalho e um requerimento ao Procon amapaense pedindo informações sobre a quantidade e a qualificação das reclamações sobre a Equatorial.

Procurada pelo Portal SN, a Equatorial se manifestou informando que segue resolução da Aneel, negou que realize cortes em fins de semana e feriados, com exceção de casos em que os consumidores se “autorreligaram” irregularmente.

“A CEA Equatorial informa que segue a Resolução 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que prevê a não realização de cortes por falta de pagamento às sextas, fins de semana e feriados. Portanto, a empresa não realiza a ação nestas datas. Por questões de segurança, a empresa atua no acompanhamento de clientes que tiveram fornecimento de energia suspenso anteriormente e se auto-religaram. Neste caso, a empresa tem autorização de realizar a interrupção do serviço nestas datas, pois além da prática ser considerada ilegal, também compromete diretamente o serviço aos clientes que recebem energia de forma regular”.