Desconhecido morre com lâmpada no bolso após facada nas costas

Crime ocorreu no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem ainda não identificado morreu na madrugada desta terça-feira (31) após ser esfaqueado nas costas por motivos ainda desconhecidos da polícia.

O crime ocorreu por volta de 2h40 e a vítima foi encontrada na Avenida Maria Rosa Tavares, próximo ao Canal da Rua Hamilton Silva, no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

Neste endereço, moradores acordaram com um barulho no pátio de uma residência e se depararam com o homem caído e ensanguentado. O Samu constatou o óbito no local e confirmou que a vítima apresentava uma perfuração pelas costas, na altura axila esquerda.

Equipes do 1º Batalhão da PM do Amapá resguardaram o local até a chegada do delegado Paulo Roberto, da Delegacia de Homicídios, juntamente com peritos da Polícia Científica.

A vítima trajava uma bermuda preta e uma camisa gola polo listrada com as cores preta, vermelha e branca. Havia uma lâmpada no bolso da sua bermuda.

O homem usava barba e tinha uma tatuagem no meio das costas. Segundo a polícia, ele aparentava ser morador de rua ou usuário de drogas.