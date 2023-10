Dia das crianças deve movimentar R$ 20 milhões em Macapá

O principal local escolhido por 70% dos consumidores foi o centro comercial da capital do Amapá.

Por CAROLINA MACHADO

O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, promete movimentar cerca de R$ 20 milhões no comércio local. A estimativa é feita pelo Instituto Fecomércio, que realizou uma pesquisa de intenção de compras com os consumidores de Macapá.

Segundo a entidade, a data é a terceira que mais movimenta o comércio local durante o ano, atrás do Natal e Dia das Mães.

A pesquisa do Dia das Crianças ouviu 400 pessoas e revelou que 78% dos consumidores pretendem presentear nesta data, com média de R$ 86 por criança e possibilidade de aquisição média de 2 presentes.

É o caso da psicóloga Alessandra Barbosa, que se antecipou e foi ao centro comercial fazer a compra do dia das crianças.

“Vim avaliar como estão os brinquedos e os preços nesses dias que antecedem o dia das crianças. Estou vendo que tem muita variedade de opções e preços de brinquedos e hoje mesmo vou comprar o presente para os meus dois filhos”, afirmou.

O principal local escolhido por 70% dos consumidores foi o centro comercial da capital. Em seguida, vêm os shoppings centers, com 18%, e lojas de bairro, com 6%. As compras pela internet representam 5% da intenção.

Dentre os itens a serem comprados, 56% dos consumidores declararam a compra de brinquedos, 30% de roupas, 7% de calçados, 3% de bicicleta/Patins/Skate, 3% Vídeo Game, 2% chocolate/bombons e 2% livros.

Para a Gerente Executiva da Fecomércio, Beatriz Cardoso, a movimentação financeira do comércio permanece semelhante à de 2022 para o período.

“Essa movimentação iniciou no fim de setembro e é um resultado otimista para os empresários, que já estão com suas vitrines organizadas para esta data”, afirmou.

O dia 12 de outubro é feriado nacional por também ser comemorado o dia de Nossa Senhora de Aparecida. Para esta data, a Fecomércio divulgou o horário de funcionamento para os estabelecimentos comerciais em Macapá. Confira:

Funcionamento do Centro comercial

07h à 00h – Varejo de gêneros alimentícios;

08h às 15h – Varejo de materiais de construção, elétrico e hidráulico;

08h às 13h – Atacado de gêneros alimentícios;

08h às 18h – Representantes comerciais, lojistas, varejistas de móveis e eletrodomésticos, varejistas de calçados e materiais de escritório e papelaria;

Atividades econômicas de bares, restaurantes e similares funcionarão conforme as normas de cada município.

Shopping Centers

12h às 22h – Lojistas, varejistas de móveis e eletrodomésticos, varejistas de calçados e materiais de escritório e papelaria.