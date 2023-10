Em Santana, confrontos entre policiais e bandidos deixam 1 morto

Um suspeito foi morto em dois confrontos entre criminosos e policiais

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Forças de segurança do Amapá realizavam ações da Operação Hórus no município de Santana, a 17 km de Macapá, quando se depararam com indivíduos em atitude suspeita. O fato ocorreu no Bairro Fonte Nova, na noite desta quarta-feira, (11), e resultou na morte de um indivíduo que teria atirado contra a guarnição.

Segundo a ocorrência, eram 21h na Avenida São Paulo Apóstolo quando os suspeitos viram a aproximação das equipes do GTA, Polícia Civil e PM. Eles correram invadindo várias residências na intenção de se esconder.

Os militares viram a casa onde um deles entrou. Na entrada do imóvel, foram recebidos a tiros. No revide, um homem não identificado foi atingido. Com ele, as equipes encontraram um revólver calibre 38 e seis munições deflagradas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local e constatou o óbito do acusado. Até o fechamento deste texto, a polícia ainda não tinha o nome do criminoso. Houve ainda uma segunda troca de tiros, mas os criminosos conseguiram fugir.

A Polícia Científica realizou a perícia no local do confronto e removeu o cadáver. Até o fechamento da reportagem, o indivíduo ainda não havia sido identificado pelas autoridades.

O caso foi encaminhado ao Ciosp de Santana e a Polícia Civil vai investigar o caso.