Equatorial abre mais de 100 vagas para profissionais recém-formados

As vagas estão distribuídas em sete estados, entre eles o Amapá, além do DF

Profissionais recém-formados em várias áreas terão a oportunidade de seguir carreira num programa de trainee que acaba de ser lançado pelo Grupo Equatorial Energia. No total, são mais de 100 vagas em sete estados (incluindo o Amapá), além do Distrito Federal.

Os programas Trainee Técnico e Superior e Novos Talentos tem inscrições abertas até o dia 15 de outubro, com vagas no Amapá, Alagoas, Brasília, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul.

“O Grupo Equatorial Energia promove um ambiente de trabalho colaborativo, diverso e inclusivo para quem almeja desenvolver uma carreira promissora. Nossos programas buscam talentos que queiram fazer parte do crescimento exponencial do grupo, que hoje é um dos principais players do setor elétrico brasileiro”, descreve a gerente de Atração, Endomarketing e Cultura do Grupo Equatorial, Renata Fernandes.

As etapas do processo seletivo incluem testes, painéis online e entrevistas com os gestores. A remuneração é de até R$ 7 mil (superior), além de plano médico e odontológico, ticket alimentação, seguro de vida, Gympass e clube de Descontos,

Todas as inscrições ocorrerão pela internet. Veja abaixo os links:

Clique aqui para se inscrever no programa Trainee técnico

Clique aqui para se inscrever no Trainee Superior

Clique aqui para se inscrever no Programa Novos Talentos