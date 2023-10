Deus condena o cultivo do orgulho

O orgulho é essencialmente uma competição com o orgulho de outras pessoas. É sempre uma disputa. Deus é contra o cultivo do orgulho. O capítulo 16 de Provérbios deixa claro que a soberba é o princípio da ruína. Veja a meditação bíblica desta quinta-feira (19) e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!