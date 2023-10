Exército inicia no Amapá preparação para Operações Combinadas com os EUA

Militares de outros estados em terras amapaenses na operação Munduruku VI, que iniciou na terça-feira (17).

Por IAGO FONSECA

O Exército Brasileiro no Amapá iniciou os preparativos para o treinamento combinado com as forças especiais norte-americanas. A CORE 23 será realizada pela primeira vez na Amazônia com militares de todo o país, em novembro.

Na manhã desta quarta (18), veículos deixaram a sede da 22ª Brigada, em Macapá, em direção ao norte do estado, onde ocorrem operações de treinamento militar desde setembro.

O Exército não revelou quantos militares estão envolvidos no treinamento de adestramento, mas afirmou que há diversos integrantes de outros estados em terras amapaenses na operação Munduruku VI, que iniciou na terça-feira (17).

Essa atividade é parte de ações preparatórias das tropas para o Exercício CORE (Combined Operation and Rotation Exercise) do qual os militares brasileiros participarão em conjunto com as forças do Exército dos Estados Unidos da América (EUA). Em 2022, a parceria entre as duas forças armadas ocorreu em território norte-americano.

Além desta ação, em setembro, o Exército Brasileiro realizou testes com lança-foguetes Astro no litoral do município de Calçoene, a 360 km de Macapá. Os veículos foram exibidos para na capital nos desfiles da Independência do Brasil.

A CORE 23 ocorrerá em novembro de 2023 e em 2024, nas guarnições de Macapá, Oiapoque e no distrito de Clevelândia do Norte, no extremo norte do estado, bem como em Belém, no Pará. A atividade busca manter os laços históricos e fortalecer a cooperação entre os dois países, segundo o Exército Brasileiro.