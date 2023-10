Faccionado autor de execuções morre em tiroteio com o Bope

Confronto ocorreu no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um integrante de uma facção criminosa suspeito de participação em homicídios morreu em tiroteio com militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), nesta terça-feira (17), na zona norte de Macapá. A intervenção ocorreu por volta de 17h, no Bairro Ipê.

Apontado como autor de algumas execuções no Estado, o suspeito, identificado como Raphael San Pietro Albuquerque Cirilo, o Rafaelzinho, de 25 anos, foi localizado numa vila de quartos, na Rua Itauba, após denúncia de que estaria armado, ameaçando transeuntes e comercializando entorpecentes.

De acordo com a PM, na chegada da Companhia de Operações Especiais (COE/Bope) ao local, um indivíduo com as mesmas características repassadas pelo denunciante, segurando uma bolsa e muito nervoso, desobedeceu à ordem de parada da equipe e passou a fugir pelos fundos da vila.

Em seguida, entrou no quarto onde morava e, lá, no 2º andar, decidiu pelo confronto. Acabou morto na troca de tiros. Com ele, além de um revólver calibre 38 com cinco munições deflagradas, os militares disseram ter encontrado 5 porções de maconha.

A polícia informou que uma das execuções atribuídas a Rafaelzinho aconteceu recentemente, na região da Ressaca da Pedreira, zona rural de Macapá, onde o alvo teria sido um faccionado rival conhecido como MK, assassinado com tiros na cabeça.